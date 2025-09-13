Şehre Yakın ekibi Değirmençay Mahallesi’ne konuk oldu

Şehre Yakın ekibi bu bölümde Mersin'in Yenişehir ilçesine bağlı, Torosların eteklerine kurulmuş Değirmençay Mahallesi'ne konuk oldu. Doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve misafirperver insanlarıyla öne çıkan bu köy, adeta şehir hayatının kalabalığından ve stresinden uzaklaşmak isteyenler için saklı bir cennet niteliğinde.

