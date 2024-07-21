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"Şehre Yakın" ekibi Çubuk'ta

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.07.2024 11:07
A Haber'in sevilen ve ilgiyle takip edilen programı Şehre Yakın'da bu hafta siz izleyicilerimiz için Ankara'nın Çubuk ilçesine gittik. Ekibimiz Çubuk'un tarihini, kültürünü, yöresel lezzetlerini ve doğal güzelliklerini sizler için kayda aldı.
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