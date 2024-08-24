Şehre Yakın ekibi Bingöl Çiçekyayla Köyü’ne konuk oldu | Köy hayatı mı? Şehir hayatı mı?

Şehre Yakın ekibi, bu hafta Bingöl'ün merkez ilçesine bağlı Çiçekyayla Köyü'ne konuk oldu. Ekibimiz burada şehrin stres ve gürültüsünü geride bırakarak bir günde olsa köy hayatına şahitlik etti. İşte A Haber ekibinden Yüksel Akalan ve Oğuzhan Korukçu'nun izlenimleri...

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