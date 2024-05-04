04 Mayıs 2024, Cumartesi
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Şehre Yakın ekibi Adıyaman’ın konuğu! Şehrin gürültüsünden uzakta bir yaşam
Şimdi sırada Anadolu'daki yaşama dair kesitlerinin yer aldığı Şehre Yakın programı var. Ekibimiz bu bölümde Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Kasabas'na konuk oldu. Stresten, şehirden uzak bir gün geçirdi. Gelin şimdi Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ'ın izlenimlerine tanıklık edelim...