Şehre Yakın Dadaşlar diyarı Erzurum’da! İşte Bağbaşı Köyü

Şehre Yakın ekibi bu hafta Dadaşlar diyarı Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Bağbaşı Köyü'ne konuk oldu. Ekibimiz şehrin stres ve gürültüsünü geride bırakarak keyifli bir gün geçirdi. Esra Arpa ve Ömer Faruk Tavlaşoğlu'nun izlenimleri…

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