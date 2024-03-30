Şehre Yakın bu hafta Hakkari’de! Doğu Anadolu’nun cennet köşesi

Şehre Yakın ekibi bu hafta Hakkari'nin Çimenli köyüne konuk oldu. Sarp dağlar arasında Zap suyunun hemen kenarında bulunan köy şehir stresini atmaya bire bir. İşte A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ'ın izlenimleri...

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