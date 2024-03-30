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Şehre Yakın bu hafta Hakkari’de! Doğu Anadolu’nun cennet köşesi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.03.2024 13:22
Şehre Yakın ekibi bu hafta Hakkari'nin Çimenli köyüne konuk oldu. Sarp dağlar arasında Zap suyunun hemen kenarında bulunan köy şehir stresini atmaya bire bir. İşte A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve Mehmet Ali Bağ'ın izlenimleri...
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