Şehre Yakın Boğazköy’e konuk oldu! Doğal ürünlerle beslenme

Şehre Yakın ekibi bu hafta Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Boğazköy'e konuk oldu. Ekibimiz stres ve kalabalıktan uzak köyde bir gün geçirdi. İşte o renkli görüntüler...

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