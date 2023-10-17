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Şehre inen ayılar esnafa saldırdı! 3 ayı ortalığı savaş alanına çevirdi

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Giriş: 17.10.2023 09:52
Karabük'ün farklı noktalarında görünen ayılar vatandaşa korku dolu anlar yaşattı. Şehir merkezindeki bir iş hanına giren ayı esnafa saldırdı. O anlarda kameralar kayıttaydı.
Şehre inen ayılar esnafa saldırdı! ŞEHRE İNEN AYILAR ESNAFA SALDIRDI!

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