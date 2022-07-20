20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Şehmus Ele hayatta kalma mücadelesini anlattı
Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na 8 gün önce ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Ele, İstanbul' un Çatalca ilçesi'nde ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Ele, 8 gün boyunca hayatta kalma çabasını anlattı.