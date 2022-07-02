02 Temmuz 2022, Cumartesi
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Şehitten geriye yürek burkan mesaj kaldı, o arkadaşı konuştu
Pençe-Kilit operasyonu çerçevesinde Kuzey Irak’ta yürütülen operasyonlarda şehit düşen 24 yaşındaki Bursalı Piyade Uzman Çavuş Serkan Taşcı'nın helallik alınması için ailesinin evine getirildi. Teyemmüm mesajı attığı arkadaşı da 'Eskiden beri şehadeti çok arzulayan biriydi" dedi.