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Şehitler çeşmesi dualarla hizmete açıldı

Şehitler çeşmesi dualarla hizmete açıldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.12.2024 19:08
Konya'nın Beyşehir ilçesinde pazar yerinde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Beyşehir Temsilciliği ile bazı hayırseverlerin öncülüğünde toplanan yardımlarla yaptırılan şehitler çeşmesi hizmet vermeye başladı. 14 Aralık 1990 tarihinde vatani görevini yaparken Diyarbakır'da bölük içerisinde yaşanan silah kazası sonucu şehit düşen Beyşehirli Piyade Er Halis Zopa'nın isminin yaşatılması amacıyla hayırseverlerin desteğiyle yaptırılan ve şehitler çeşmesi adı verilen çeşmenin açılışı için program düzenlendi. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Derneğin Beyşehir Temsilcisi Gazi Taşkın, çeşmeyi yaptıranlara teşekkür ederek, şehidin ağabeyine programın sonunda Türk bayrağı hediye etti.
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Şehitler çeşmesi dualarla hizmete açıldı
Şehitler çeşmesi dualarla hizmete açıldı
Şehitler çeşmesi dualarla hizmete açıldı
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