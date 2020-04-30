Şehit Yılmaz Güneş'e Elazığ'da tören yapıldı |Video

Tunceli'de Munzur Nehri'ne düşerek şehit olan jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş için Elazığ Havalimanı'nda tören yapıldı. Şehidin naaşı Cebeci Şehitliği'nde defnedilmek üzere Ankara'ya götürüldü.

Törene, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Sosyal mesafe kuralına uyulan törende, dua edildi.

Tören sonrası şehit Güneş'in naaşı askeri uçakla Ankara'ya gönderildi

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, 17 Mart günü arama- kurtarma eğitimi yaptıkları bottan devrilerek kaybolmuş,

44 gün sonra Uzunçayır Baraj Gölü'nde bulunmuştu.