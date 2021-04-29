Şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe'nin cenazesi, memleketi Amasya'da toprağa verildi.

Hakkari'de düzenlenen törenin ardından uçakla Amasya'ya gönderilen şehit Gökçe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Beldağ köyündeki babaevine getirildi.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köy meydanına götürüldü.

Burada şehidin annesi Semra, babası Cemalettin Gökçe, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

İl Müftüsü Durmuş Ayvaz'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında toprağa verildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Vali Mustafa Masatlı, AK Parti Amasya milletvekilleri Levent Karahocagil, Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ile protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

