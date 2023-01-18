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Şehit Uzman Çavuş Eren Öztürk’e veda

A Haber
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Giriş: 18.01.2023 10:32
Mersin'de meydana gelen kazada şehit düşen Uzman Çavuş Eren Öztürk için Adana'da tören düzenlendi. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur ayrıntıları aktardı.
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