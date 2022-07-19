19 Temmuz 2022, Salı
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Şehit Uzman Çavuş Bozkurt'a veda!
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.