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Şehit Uzman Çavuş Bozkurt'a veda!

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2022 13:29
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt, memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlanıyor.
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