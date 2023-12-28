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Şehit Sözleşmeli Er Kemal Aslan | PORTRE

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.12.2023 16:22
Sözleşmeli Er Kemal Aslan Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit oldu. Yaşanacakları hissetmişti sanki... Birkaç gün önce kendi videosunu komutanına göndererek "şehit olursam bu sizde kalsın" demişti. İşte Şehit Kemal Aslan'ın kahramanlık hikayesi...
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