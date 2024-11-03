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Şehit polise veda

Şehit polise veda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.11.2024 15:06
Güncelleme:03.11.2024 15:09
Bakırköy’de maddi hasarlı kazaya müdahale ederken kontrolünü kaybeden İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Şehit Ogün, törenin ardından defnedilmek memleketi Giresun’a gönderilecek.
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