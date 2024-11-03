03 Kasım 2024, Pazar
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Şehit polise veda
Bakırköy’de maddi hasarlı kazaya müdahale ederken kontrolünü kaybeden İETT otobüsünün çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ogün Yürümez için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Şehit Ogün, törenin ardından defnedilmek memleketi Giresun’a gönderilecek.