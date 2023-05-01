01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şehit polis Özgür Barçın'a veda

Şehit polis Özgür Barçın'a veda

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2023 14:00
Barış Pınarı Hareketı bölgesinde şehit olan polis memuru Özgür Barçın için Ankara'da cenaze namazı kılındı. A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş detayları aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erkek arkadaşını sokak ortasında öldürdü
Erkek arkadaşını sokak ortasında öldürdü
Şehit polise veda
Şehit polise veda
İstanbul D-100’ü karıştıran olay!
İstanbul D-100’ü karıştıran olay!
Kiracı ile anlaşamayınca duvarı deldi!
Kiracı ile anlaşamayınca duvarı deldi!
İntihar mektubunda dikkat çeken detay!
İntihar mektubunda dikkat çeken detay!
Otomobil şarampole uçtu! Ambulans yan yattı
Otomobil şarampole uçtu! Ambulans yan yattı
Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi
Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi
Yayla evleri kar altında
Yayla evleri kar altında
Hangi yollar kapalı? İstanbul’da 1 Mayıs önlemleri
Hangi yollar kapalı? İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
İzmir’deki yangının sebebi ortaya çıktı!
İzmir'deki yangının sebebi ortaya çıktı!
Bahçeli’den Karabük’te önemli açıklamalar
Bahçeli'den Karabük'te önemli açıklamalar
Türkiye’nin güvenliği onlara emanet!
Türkiye'nin güvenliği onlara emanet!
Daha Fazla Video Göster