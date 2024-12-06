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Şehit polis memuru Mehmet Tozun’a acı veda! Minik evladının son bakışı yürekleri dağladı

Şehit polis memuru Mehmet Tozun'a acı veda! Minik evladının son bakışı yürekleri dağladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.12.2024 20:39
İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden ve saldırgan tarafından tabancayla vurularak yaralandıktan 16 gün sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Mehmet Tozun, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 yaşındaki kızı Doğa'nın babasının tabutuna son bakışı yürek dağlarken, şehidin mesai arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan Şehit Mehmet Tozun'un annesi, “Peygamber efendimize komşu ol Mehmetim!” ifadelerini kullandı.
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Şehit polis memuru Mehmet Tozun’a acı veda! Minik evladının son bakışı yürekleri dağladı
Şehit polis memuru Mehmet Tozun’a acı veda!
Şehit polis memuru Mehmet Tozun'a acı veda!
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