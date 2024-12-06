06 Aralık 2024, Cuma
Şehit polis memuru Mehmet Tozun'a acı veda! Minik evladının son bakışı yürekleri dağladı
İzmir'in Seferihisar ilçesinde silahlı çatışma ihbarına giden ve saldırgan tarafından tabancayla vurularak yaralandıktan 16 gün sonra kaldırıldığı hastanede şehit düşen polis memuru Mehmet Tozun, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 4 yaşındaki kızı Doğa'nın babasının tabutuna son bakışı yürek dağlarken, şehidin mesai arkadaşları da gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan Şehit Mehmet Tozun'un annesi, “Peygamber efendimize komşu ol Mehmetim!” ifadelerini kullandı.