Şehit Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir'in vasiyeti yerine getirildi

Suriye'nin İdlib kentinde geçen yıl rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir (24), şehit olması halinde devletin kendisi ve ailesi için vereceği tüm parayı memleketi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde vatandaşların da desteğiyle yapımına başlanan camiye bağışlanmasını vasiyet etti. Bekir, şehit olduktan sonra bağışıyla birlikte büyük bölümü tamamlanan ve adının verildiği cami bayram namazı ile ibadete başladı.