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Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e veda

Şehit Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'e veda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.08.2024 14:01
Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk için cenaze töreni düzenlendi. A Haber muhabiri Rüya Akkuş detayları aktardı.
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