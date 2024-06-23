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Şehit Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un vasiyeti için STK'lar sıraya girdi: Emrin olur şehidim

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 23.06.2024 10:10
Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Kahramanmaraşlı Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz'un şehit olmadan 3 gün önce vasiyetini söylediği ortaya çıktı. Şehidin vasiyeti yürekleri dağlarken, 15 STK sıraya girdi.
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