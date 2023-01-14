14 Ocak 2023, Cumartesi
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Şehit Osman Paşa’nın vasiyeti gerçekleşti! 14 metre uzunluğundaki Türk bayrağı göndere çekildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın ‘Türk bayrağı’ vasiyeti yerine getirildi. Türk bayrağı, Harput Mahallesi’nde üç ili kuşbakışı gören ortak bir noktaya dikildi. Şehit Osman Paşa’nın vasiyetini yerine getirdiklerini dile getiren araştırmacı yazar Zekai Akılotu, aralarında geçen o konuşmayı böyle anlattı...