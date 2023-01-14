14 Ocak 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şehit Osman Paşa’nın vasiyeti gerçekleşti! 14 metre uzunluğundaki Türk bayrağı göndere çekildi

Şehit Osman Paşa’nın vasiyeti gerçekleşti! 14 metre uzunluğundaki Türk bayrağı göndere çekildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.01.2023 18:05
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan askeri helikopter kazasında şehit olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş’ın ‘Türk bayrağı’ vasiyeti yerine getirildi. Türk bayrağı, Harput Mahallesi’nde üç ili kuşbakışı gören ortak bir noktaya dikildi. Şehit Osman Paşa’nın vasiyetini yerine getirdiklerini dile getiren araştırmacı yazar Zekai Akılotu, aralarında geçen o konuşmayı böyle anlattı...
Şehit Osman Paşa’nın vasiyeti gerçekleşti!
Şehit Osman Paşa’nın vasiyeti gerçekleşti!
Gram gram 3 milyon değerinde altın çaldılar
Gram gram 3 milyon değerinde altın çaldılar
İzmit’te mezarlıkta panik!
İzmit’te mezarlıkta panik!
Bursa’da trafikte kanlı pusu!
Bursa’da trafikte kanlı pusu!
İş adamına silahlı saldırı
İş adamına silahlı saldırı
İstanbul barajları alarm veriyor
İstanbul barajları alarm veriyor
Viral hastalıklar yayılıyor
Viral hastalıklar yayılıyor
Vahşice katledilen Tuğçe’ye son veda!
Vahşice katledilen Tuğçe'ye son veda!
VIP masa cinayetinde yeni detaylar!
VIP masa cinayetinde yeni detaylar!
Ani sel ve su baskınlarına dikkat
Ani sel ve su baskınlarına dikkat
Beşiktaş’ın adı nereden geliyor?
Beşiktaş'ın adı nereden geliyor?
Sürücülerin korku dolu anları kamerada
Sürücülerin korku dolu anları kamerada
Daha Fazla Video Göster