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Şehit öğretmen Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.11.2022 13:10
Karkamış'a hain terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırılarda şehit olan Öğretmen Ayşenur Alkan, Gaziantep'in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, tabutun önüne "24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun Şehidim" yazılı çiçek bırakılması ise yürekleri dağladı.
Şehit öğretmen Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı
Şehit öğretmen Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı
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