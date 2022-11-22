22 Kasım 2022, Salı
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Şehit öğretmen Ayşenur son yolculuğuna uğurlandı
Karkamış'a hain terör örgütü tarafından yapılan roketli saldırılarda şehit olan Öğretmen Ayşenur Alkan, Gaziantep'in Nizip ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde gözyaşları sel olurken, tabutun önüne "24 Kasım Öğretmenler Günün Kutlu Olsun Şehidim" yazılı çiçek bırakılması ise yürekleri dağladı.