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Şehit Murat Kocatürk'ün kahramanlık hikayesi

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Giriş: 13.07.2023 17:07
15 Temmuz 2016. O kara gecede halk, demokrasiye sahip çıktı. Darbecilerin karşısında dimdik durdu. O gece kahramanlık hikayesiyle akıllara kazınan isimlerden biri de Şehit Murat Kocatürk. 35 yaşındaki Kocatürk, 15 Temmuz gecesi Saraçhane’de şehit oldu. Hikayesini, babası Bayram Kocatürk anlattı.
Şehit Murat Kocatürk’ün kahramanlık hikayesi
Şehit Murat Kocatürk'ün kahramanlık hikayesi
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