22 Haziran 2021, Salı
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Şehit Muhammed Ali Akın’ın son görüntüsü ortaya çıktı!
Konyalı piyade sözleşmeli er Muhammed Ali Akın, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda, PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düştü. 23 yaşındaki kahraman şehidin son görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Akın'ın; "Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan" sözleri, yürekleri dağladı.