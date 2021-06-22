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Şehit Muhammed Ali Akın’ın son görüntüsü ortaya çıktı!

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Giriş: 22.06.2021 13:38
Konyalı piyade sözleşmeli er Muhammed Ali Akın, Irak'ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Yıldırım Harekatı'nda, PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düştü. 23 yaşındaki kahraman şehidin son görüntüleri ortaya çıktı. Şehit Akın'ın; "Ölürsek cennet bizim, kalırsak vatan" sözleri, yürekleri dağladı.
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