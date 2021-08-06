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Şehit kızı Tansu Kaplan yangın bölgesinde gönüllere dokunuyor

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Giriş: 06.08.2021 10:47
Tansu Kaplan'ın babası 18 yıl önce Antalya'da çıkan orman yangınında şehit oldu. Şehit kızı, yangını duyar duymaz alevlerden zarar gören ailelere destek olmak için Manavgat'a koştu. Şehit kızı, yangında eşyaları evleri hasar görenlerin acılarına ortak oluyor, bölgeye yardım malzemesi taşıyor. Tansu Kaplan, alevler söndürülünce Muğla ve Antalya yangınlarında şehit olanları işçi ile vatandaşların ailelerini ziyaret edecek.
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