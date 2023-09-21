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Şehit Jandarma Astsubay Hasan Bozkurt için tören

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Giriş: 21.09.2023 14:02
Osmaniye'deki uyuşturucu operasyonunda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt için baba ocağı Hatay'da tören düzenlendi.
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