21 Ağustos 2022, Pazar
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Şehit Bekçi Oltan Koca'ya veda...
Şişli'de şikayet üzerine gittikleri düğünde saldırıya uğrayan bekçilerden Oltan Koca, şehit oldu. 2 çocuk babası Koca için, vatan yerleşkesinde uğurlama tören düzenlendi.