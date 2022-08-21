21 Ağustos 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şehit Bekçi Oltan Koca'ya veda...

Şehit Bekçi Oltan Koca'ya veda...

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.08.2022 14:46
Şişli'de şikayet üzerine gittikleri düğünde saldırıya uğrayan bekçilerden Oltan Koca, şehit oldu. 2 çocuk babası Koca için, vatan yerleşkesinde uğurlama tören düzenlendi.
Şehit Bekçi Oltan Koca’ya veda...
Şehit Bekçi Oltan Koca'ya veda...
Kaza Şehidine veda...
Kaza Şehidine veda...
Tır ve kamyonların freni neden patlar?
Tır ve kamyonların freni neden patlar?
6 ay-6 bin km şartı piyasayı hareketlendirdi
6 ay-6 bin km şartı piyasayı hareketlendirdi
Site aidatları için düzenleme olabilir mi?
Site aidatları için düzenleme olabilir mi?
Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı!
Reyhan Karaca sahnede LGBT bayrağı açtı!
Gaziantep’te kaza: 15 ölü
Gaziantep'te kaza: 15 ölü
Tünel içinde taklalar atıp metrelerce sürüklendi
Tünel içinde taklalar atıp metrelerce sürüklendi
Çipetpet Şevket hayatını kaybetti!
Çipetpet Şevket hayatını kaybetti!
Lösemiye yenik düştü! Son günlerinde...
Lösemiye yenik düştü! Son günlerinde...
Koreli turisti dolandırmıştı! Polisten kaçamadı
Koreli turisti dolandırmıştı! Polisten kaçamadı
Korkunç kaza nasıl oldu? Otobüs nasıl sürüklendi?
Korkunç kaza nasıl oldu? Otobüs nasıl sürüklendi?
Daha Fazla Video Göster