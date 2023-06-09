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Şehit Aybüke Yalçın’ın şehadetinin 6. yılı! Hayatını öğrencilerine adamıştı

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Giriş: 09.06.2023 12:01
Şenay Aybüke Yalçın… 22 yaşındaki Aybüke öğretmen 6 yıl önce teröristlerin hain saldırısında şehit oldu. Şenay öğretmenden geriye sevgi aşıladığı öğrencileri ve Mağusa Limanı türküsünü söylediği o kayıt kaldı.
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