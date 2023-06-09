Şehit Aybüke Yalçın’ın şehadetinin 6. yılı! Hayatını öğrencilerine adamıştı

Şenay Aybüke Yalçın… 22 yaşındaki Aybüke öğretmen 6 yıl önce teröristlerin hain saldırısında şehit oldu. Şenay öğretmenden geriye sevgi aşıladığı öğrencileri ve Mağusa Limanı türküsünü söylediği o kayıt kaldı.

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