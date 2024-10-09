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Şehit ateşi Elazığ’a düştü!

Şehit ateşi Elazığ’a düştü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 23:34
Pençe Kilit Harekatı Bölgesi’nde şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan’ın Elazığ’daki ailesine acı haber verildi. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.
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Şehit ateşi Elazığ’a düştü!
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