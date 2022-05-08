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Şehit annesinin buruk Anneler Günü

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Giriş: 08.05.2022 10:24
Jandarma Uzman Çavuş Ali Daniyar, 24 Haziran 2016'da Hakkari'de PKK terör örgütü ile girdiği çatışmada şehit düştü. Aradan 6 yıl geçti ancak ailesinin acısı bir gün bile azalmadı. Şehidin annesi her yıl olduğu gibi bu sene de Anneler Günü'nü, hasretle karşıladı.
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