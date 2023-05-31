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Şehir merkezine indiler! Evlerin duvarlarına tırmanıp…

AA
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Giriş: 31.05.2023 12:33
Türkiye'nin farklı noktalarında şehir merkezine inen hayvanlar görüntüleniyor. Son olarak Kars'ta ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'nde inen hayvanlar görenleri hayrete düşürdü.
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