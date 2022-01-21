21 Ocak 2022, Cuma
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Şehir magandaları otobüs şoförünü hastanelik etti!
İstanbul'da bir İETT otobüsü panelvan aracın aynasına çarptı. Geç saatlerdeki kazada araçtan inen 5 kişi otobüs şoförüne saldırdı. Sokak ortasındaki vahşette İETT şoförü hastanelik oldu. Otobüs şoförü Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve tedavi oldu.