21 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Şehir magandaları otobüs şoförünü hastanelik etti!

Şehir magandaları otobüs şoförünü hastanelik etti!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.01.2022 10:46
İstanbul'da bir İETT otobüsü panelvan aracın aynasına çarptı. Geç saatlerdeki kazada araçtan inen 5 kişi otobüs şoförüne saldırdı. Sokak ortasındaki vahşette İETT şoförü hastanelik oldu. Otobüs şoförü Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı ve tedavi oldu.
Şehir magandaları otobüs şoförünü hastanelik etti!
Şehir magandaları otobüs şoförünü hastanelik etti!
Esenyurt’ta marketten binlerce liralık ton balığı çaldılar
Esenyurt’ta marketten binlerce liralık ton balığı çaldılar
Kuzey Kutbu’na gittiler!
Kuzey Kutbu’na gittiler!
Canlı yayında dehşeti yaşadı!
Canlı yayında dehşeti yaşadı!
Sultanbeyli’de kamyonetin ezdiği köpek öldü
Sultanbeyli’de kamyonetin ezdiği köpek öldü
10 günde 10 milyon TL dolandırdılar
10 günde 10 milyon TL dolandırdılar
1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi
1,5 metrelik kar altındaki köyler havadan görüntülendi
Hemşire Ömür Erez’e silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
Hemşire Ömür Erez'e silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı!
Beyoğlu’nda kuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada
Beyoğlu’nda kuryenin tehlikeli yolculuğu kamerada
Kenya’da eşine az rastlanan olay!
Kenya'da eşine az rastlanan olay!
Sultanbeyli’de otobüs şoförü darbedildi
Sultanbeyli’de otobüs şoförü darbedildi
Yumurtanın kabuğunu görünce gözlerine inanamadı!
Yumurtanın kabuğunu görünce gözlerine inanamadı!
Daha Fazla Video Göster