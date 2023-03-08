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Şehir Hatları sahipsiz köpeğin bindiği vapurda yaşananlarla ilgili inceleme başlattı

AA
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Giriş: 08.03.2023 14:02
İstanbul'da bir sokak köpeği Kadıköy-Beşiktaş vapuruna binince kaptan seferi iptal etti. Yolcular ise yaşanan duruma tepki gösterdi. Öte yandan Şehir Hatları sahipsiz köpeğin bindiği vapurda yaşananlarla ilgili inceleme başlattı.
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