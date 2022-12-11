11 Aralık 2022, Pazar
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Şehir genelinde doğal gaz kesildi! Kısıtlı yerlere veriliyor! Yozgat Valisi Polat'tan flaş açıklama: Evlerin girişleri tek tek kontrol edilecek
Yozgat kent merkezinde şebeke suyu ishale hattı yenileme çalışması sırasında iş makinesi doğal gaz borusunu kırdı.Yozgat Valisi Ziya Polat, “Akşam saatlerinde doğal gaz hattında meydana gelen arıza nedeniyle kent merkezinde doğal gaz kesildi. Hastanelerimize, cezaevine, sağlık ocaklarına ve fırınlara gaz verildi ve verilmeye devam ediyor. Doğal gazın evleri giriş bağlantılarının hepsi kontrol edilecek ondan sonra gaz verilecek" dedi.