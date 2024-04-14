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Şehir dışından gelip oto galeriyi kurşunladılar: 1 yaralı, 4 gözaltı

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Giriş: 14.04.2024 16:54
Güncelleme:14.04.2024 16:58
Sakarya’nın Erenler ilçesinde bulunan bir oto galeri, şehir dışından gelen kişiler tarafından kurşunlandı. Meydana gelen olayda galeri sahibi yaralanırken, 4 şüpheli gözaltına alındı ve 3’te silah ele geçirildi.
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