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Şehir dışına çıktı… Eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu

İHA
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Giriş: 16.05.2022 15:04
Sakarya'nın Karasu ilçesinde oğlunun işi için şehir dışına çıktığı ve 2 yıldır boş durumda bulunan eve giren anne gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İşte banyonun son hali...
Banyoda gördüğü manzara karşısında şoke oldu BANYODA GÖRDÜĞÜ MANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDU

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Banyoda gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Banyoda gördüğü manzara karşısında şoke oldu
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