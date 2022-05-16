16 Mayıs 2022, Pazartesi
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Şehir dışına çıktı… Eve girdiğinde gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Sakarya'nın Karasu ilçesinde oğlunun işi için şehir dışına çıktığı ve 2 yıldır boş durumda bulunan eve giren anne gördüğü manzara karşısında şoke oldu. İşte banyonun son hali...