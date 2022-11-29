Şehidin Anneler Günü’nde çektiği video ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen 25 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil İbrahim Yiğit’in Anneler Günü’nde çektiği bir video ortaya çıktı. Şehidin videoda, “Dün, bugün ve yarın hep seni sevdim. Daima seni seveceğim. Bizimki bitmez bir sevgi annem” ifadeleri yer aldı.