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Şehadet haberleri ailelere verildi! Acı katbekat arttı!

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Giriş: 27.11.2022 09:35
Güncelleme:27.11.2022 09:41
Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen acı haberler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan 3 asker ile yıldırım düşmesi sonucu şehadete eren bir askerin acı haberi ailelerine verildi.
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Şehadet haberleri ailelere verildi!
Şehadet haberleri ailelere verildi!
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