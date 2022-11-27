Şehadet haberleri ailelere verildi! Acı katbekat arttı!

Pençe Kilit Harekatı bölgesinden gelen acı haberler tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı. PKK/YPG'li teröristlerce açılan taciz ateşinde şehit olan 3 asker ile yıldırım düşmesi sonucu şehadete eren bir askerin acı haberi ailelerine verildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN