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Sefaköy’de metrobüs kazası! Acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti

Sefaköy’de metrobüs kazası! Acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Kübra Kılıç
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Giriş: 29.08.2024 11:02
İstanbul’da sabah saatlerinde Sefaköy’de metrobüs kazası meydan geldi. Yaşanan kazadan acı haber geldi 1 kişi hayatını kaybetti. Olayda 2'si ağır 38 kişi de yaralandı.
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Sefaköy’de metrobüs kazası! Acı haber geldi: 1 kişi hayatını kaybetti
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