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25.12.2019

Sefaköy metrobüs durağında dikkat çeken görüntü

İstanbul’da mesainin bitimiyle birlikte metrobüs hattının bazı duraklarında uzun metrobüs kuyrukları oluştu. Beylikdüzü’nden Kadıköy’e kadar sefer yapan Metrobüs hattının bazı duraklarında, akşam mesainin bitimiyle birlikte dikkat çeken yoğunluk yaşandı. Yoğunluk nedeniyle metrobüs hattının bazı duraklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sefaköy Durağından kaydedilen görüntülerde, Metrobüs hattının Beylikdüzü istikametinde oluşan metrobüs kuyruğunun Atatürk Havalimanı kavşağına kadar uzadığı görüldü.

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