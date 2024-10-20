Sedyeyle gittiği hastanede soygun yaptı!

İstanbul Beyoğlu'nda sokakta baygın halde bulunan ve sedyeyle hastaneye getirilen şahıs hastanede yatan vatandaşların parasını çaldı. Parasını hırsıza kaptıran 72 yaşındaki Yavuz Gürsoy yaşananları anlatırken “Hemşireyi çağırmaya gittim bu da o esnada dolaplardan hem benim hem de diğer hastanın paralarını götürmüş" dedi.