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Sedyeyle gittiği hastanede soygun yaptı!

Sedyeyle gittiği hastanede soygun yaptı!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 14:53
Güncelleme:20.10.2024 14:53
İstanbul Beyoğlu'nda sokakta baygın halde bulunan ve sedyeyle hastaneye getirilen şahıs hastanede yatan vatandaşların parasını çaldı. Parasını hırsıza kaptıran 72 yaşındaki Yavuz Gürsoy yaşananları anlatırken “Hemşireyi çağırmaya gittim bu da o esnada dolaplardan hem benim hem de diğer hastanın paralarını götürmüş" dedi.
Sedyeyle gittiği hastanede soygun yaptı!
Sedyeyle gittiği hastanede soygun yaptı!
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