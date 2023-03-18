Seddülbahir Müzesi’nde neler sergileniyor?

Çanakkale Savaşı’nın izlerini taşıyan Seddülbahir Özel Müzesi’nde binlerce eser sergileniyor. Ve her biri aslında vatan için mücadele ayrı bir öneme sahip. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve konuğu Ahmet Uslu ile birlikte aktardı.