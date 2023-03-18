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Seddülbahir Müzesi'nde neler sergileniyor?

ahaber.com.tr
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Giriş: 18.03.2023 12:40
Çanakkale Savaşı’nın izlerini taşıyan Seddülbahir Özel Müzesi’nde binlerce eser sergileniyor. Ve her biri aslında vatan için mücadele ayrı bir öneme sahip. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ ve konuğu Ahmet Uslu ile birlikte aktardı.
Seddülbahir Müzesi’nde neler sergileniyor?
Seddülbahir Müzesi'nde neler sergileniyor?
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