17 Mayıs 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Seda Sayan ile Çağlar Ökten ayrılıyor mu?

Seda Sayan ile Çağlar Ökten ayrılıyor mu?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.05.2022 09:43
Geçtiğimiz haftalarda 7. kez nikah masasına oturan Seda Sayan Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Evlilikleriyle gündemden düşmeyen ikilinin arasına kara kedi girdi. Önceki akşam sahne alan Ökten'i dinlemeye giden Seda Sayan, gecenin sonunda mekandan çıkarken eşiyle mesafeli bir şekilde yürüdü. Birlikte fotoğraf vermek istemeyen çift ile ilgili son dedikodular yine magazin gündemini sarstı.
Seda Sayan ile Çağlar Ökten ayrılıyor mu?
Seda Sayan ile Çağlar Ökten ayrılıyor mu?
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Dev projede sona doğru
Dev projede sona doğru
Değnekçi kıskıvrak yakalandı
Değnekçi kıskıvrak yakalandı
Arnavutköy’de fabrika’da yangın!
Arnavutköy'de fabrika'da yangın!
Banyoda şüpheli ölüm
Banyoda şüpheli ölüm
Ayder Yaylası’nda kentsel dönüşüm
Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm
Bakan Kurum’dan Millet Bahçesi paylaşımı
Bakan Kurum’dan Millet Bahçesi paylaşımı
Tokat’ta otobüs terminalinde dehşet anları! Ailesini kurşuna dizdi: O anlar kamerada
Tokat’ta otobüs terminalinde dehşet anları! Ailesini kurşuna dizdi: O anlar kamerada
Genç çifti ’Titanik pozu’ ayırdı! Görüntüleri ortaya çıktı
Genç çifti 'Titanik pozu' ayırdı! Görüntüleri ortaya çıktı
Kediyle tilki karşı karşıya
Kediyle tilki karşı karşıya
Banyoda gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Banyoda gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Daha Fazla Video Göster