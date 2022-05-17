Seda Sayan ile Çağlar Ökten ayrılıyor mu?

Geçtiğimiz haftalarda 7. kez nikah masasına oturan Seda Sayan Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi. Evlilikleriyle gündemden düşmeyen ikilinin arasına kara kedi girdi. Önceki akşam sahne alan Ökten'i dinlemeye giden Seda Sayan, gecenin sonunda mekandan çıkarken eşiyle mesafeli bir şekilde yürüdü. Birlikte fotoğraf vermek istemeyen çift ile ilgili son dedikodular yine magazin gündemini sarstı.