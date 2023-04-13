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Seçim tarihinde bir ilk! Oy Birliği Platformu'ndan yapay zeka asistanı ile seçmen ve müşahit eğitimi

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Giriş: 13.04.2023 13:04
Oy Birliği Platformu seçim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye'de yapılan son üç seçimde yaklaşık 4,3 milyon milyon oyun geçersiz sayıldığına dikkat çeken platform, yapay zekâ asistanı ile seçimler için seçmen ve müşahit eğitimi vermeye başladı.
Yapay zeka asistanı ile seçmen ve müşahit eğitimi
Yapay zeka asistanı ile seçmen ve müşahit eğitimi
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