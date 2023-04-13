13 Nisan 2023, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Seçim tarihinde bir ilk! Oy Birliği Platformu'ndan yapay zeka asistanı ile seçmen ve müşahit eğitimi
Oy Birliği Platformu seçim tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye'de yapılan son üç seçimde yaklaşık 4,3 milyon milyon oyun geçersiz sayıldığına dikkat çeken platform, yapay zekâ asistanı ile seçimler için seçmen ve müşahit eğitimi vermeye başladı.