11 Temmuz 2024, Perşembe
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Seçil Erzan’ı alıkoyduğu iddia edilmişti! Hakan Ateş’in ifadesi ortaya çıktı… Fatih Terim ile konuşmasını anlattı
Futbol dünyasının ünlü isimlerinden fon adı altında milyonlarca dolar toplayan, skandalın patlamasından sonra da tutuklanan Seçil Erzan'ın, "beni zorla alıkoydular" şikayetiyle başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Takipsizlikle sonuçlanan o soruşturmada Erzan'ın şikayetçi olduğu genel müdürü Hakan Ateş'in verdiği ifade ortaya çıktı. Ateş ifadesinde Erzan'la nasıl tanıştığından tutun vurgunun ortaya çıkmasından sonra Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'le 28'inci kattaki odasında yaptığı konuşmalara dair bir çok şey anlattı. Hakan Ateş, Seçil Erzan'a kefil olanın Fatih Terim olduğunu da söyledi. İşte o gündemi sarsacak o ifadeler...