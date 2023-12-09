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Seçil Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında! Banka saniye saniye kaydetti: Çaktırmadan anahtarı bırak

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Giriş: 09.12.2023 11:20
Yüksek kâr vaadiyle ünlüleri dolandıran Seçil Erzan olayında yeni bir gelişme yaşandı. Erzan'ın Florya Şubesi’nde çalışırken yaptığı bir telefon görüşmesinin kayıtları ortaya çıktı. Telefonun açık kaldığından habersiz olan Erzan’ın, Moji lakaplı Mojtaba Haghani’ye, “Moji sen bagaja koy, sonra bana anahtarı bırakırsın çaktırmadan” sözleri dava dosyasına girdi.
Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında
Erzan ile Moji görüşmesi dava dosyasında
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