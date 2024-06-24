24 Haziran 2024, Pazartesi
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Seçil Erzan ile Dilan Polat aynı koğuşta! Arkadaş olup dertleşiyorlarmış
Silivri'de tutuklu bulunan Seçil Erzan ile Dilan Polat dilekçe vererek aynı koğuşu istedi. Talep kabul edilirken Seçil Erzan'ın avukatı Bülent Aybirdi, "Birlikte sohbet edip dertlerini paylaşıyorlar. Aynı koğuşta kalmaları iki taraf için de çok iyi oldu." dedi.