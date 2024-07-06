06 Temmuz 2024, Cumartesi
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Sebepsiz yere iş yerlerinin camlarını kırdı! O anlar saniye saniye kameralarda
Kayseri'de iş yerlerinin camlarını kırdığı tespit edilen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde olaya karışan şüphelilerin 'Evden Hırsızlık ve Mala Zarar Verme' suçlarından kaydı olan V.H., 'Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali' suçundan kaydı olan B.H. ve A.K. olduğu belirlendi. Şüpheliler polis ekiplerince yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.